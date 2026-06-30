Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Zwei Jugendliche nach Streit in Bestwig verletzt - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Meschede (ots)

Am Sonntag, 28. Juni, soll es gegen 17:15 Uhr in der Vereinsstraße in Bestwig zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Minderjährigen und zwei Männern gekommen sein.

Nach bisherigen Erkenntnissen hatten zwei Jungen im Alter von 13 und 15 Jahren gegen 17 Uhr mit wassergefüllten Plastiktüten gespielt. Dabei wurde nach ihren Angaben versehentlich ein Fenster eines Wohnhauses nass. Im Anschluss sollen zwei Männer aus dem Haus gekommen sein. Nach Angaben der Jugendlichen seien sie zunächst beschimpft worden. Als sie wegliefen, hätten die Männer sie verfolgt, eingeholt und mehrfach mit der Faust gegen den Hinterkopf und den Nacken geschlagen. Außerdem sollen sie die Jugendlichen an ihren T-Shirts festgehalten haben. Dabei wurde eines der T-Shirts beschädigt. Beide Minderjährige wurden leicht verletzt.

Die beiden Tatverdächtigen, 23 und 56 Jahre alt, konnten kurze Zeit später an ihrer Wohnanschrift angetroffen werden. Sie bestreiten die Vorwürfe. Nach ihrer Darstellung hätten sie die Minderjährigen lediglich auf das nasse Fenster angesprochen. Zu einer Körperverletzung sei es nicht gekommen.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen gesucht

Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen, die den Vorfall im Bereich der Vereinsstraße oder der angrenzenden Friedensstraße beobachtet haben oder Angaben zum Geschehen machen können, sich bei der Polizeiwache Meschede unter der Telefonnummer 0291 / 90-200 zu melden.

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