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Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Versuchte gefährliche Körperverletzung in Alt-Arnsberg

Arnsberg (ots)

Am Samstag, den 27.06.2026, um 15:30 Uhr, kam es in der Straße Zum Gerichtsberg in Alt-Arnsberg zu einer versuchten gefährlichen Körperverletzung. Zum Tatzeitpunkt befanden sich die Kinder des Melders in seinem Garten und spielten in dem dortigen Pool. Der Garten ist von einer Hecke umgeben. Ein bislang unbekannter Täter warf drei Steine in den Garten, die letztlich im Pool landeten. Die Steine hatten zum Teil eine Größe bis zu ca. 10 cm. Die Kinder wurden nicht getroffen und blieben unverletzt. Erkenntnisse zu den Hintergründen der Tat liegen der Polizei derzeit nicht vor. Darüber hinaus liegen keine näheren Hinweise zu dem bislang unbekannten Täter vor. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizeiwache Arnsberg unter der Telefonnummer 02932-90200 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Maximilian Mertin
Telefon: 0291-9020-1141
E-Mail: Pressestelle.Hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de
https://hochsauerlandkreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell

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