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Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Korrektur: Mann greift 44-Jährigen in Brilon mit mutmaßlichem Teleskopschlagstock an

Brilon (ots)

Am Montagnachmittag ist ein 44-jähriger Mann in Brilon bei einer Auseinandersetzung verletzt worden. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung und Bedrohung.

Nach bisherigen Erkenntnissen saß der 44-Jährige am 29.06.2026 gegen 14:20 Uhr in seinem geparkten Auto an der Strackestraße und unterhielt sich mit einem Bekannten. Ein 33-jähriger Briloner soll zunächst gegen das Fahrzeug geschlagen und anschließend mehrfach gegen die Frontstoßstange getreten haben.

Als der Geschädigte ausstieg, soll der Tatverdächtige einen ausziehbaren Teleskopschlagstock gezogen und mehrfach auf den Mann eingeschlagen haben. Nach Angaben des Geschädigten richteten sich die Schläge unter anderem gegen Kopf und Rücken. Mehrere Schläge gegen den Kopf konnte der 44-Jährige nach eigenen Angaben mit den Armen abwehren. Während des Angriffs soll der Tatverdächtige zudem Drohungen ausgesprochen haben.

Ein Zeuge bestätigte gegenüber der Polizei den Ablauf der Auseinandersetzung.

Der Geschädigte wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Nach ambulanter Behandlung konnte er das Krankenhaus wieder verlassen.

Die Ermittlungen zum genauen Ablauf der Tat sowie zum Verbleib des mutmaßlichen Tatmittels dauern an.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Benedikt Teutenberg
Telefon: 0291-9020-1140
E-Mail: Pressestelle.Hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de
https://hochsauerlandkreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell

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