Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Einbrüche im HSK

Hochsauerlandkreis (ots)

Schmallenberg

Im Zeitraum vom 26.06.2026 13:00 Uhr bis zum 29.06.2026 17:15 Uhr kam es zu einem Einbruch in einen Keller in einem Mehrfamilienhaus in der Straße Oberer Beerenberg in Schmallenberg-Fleckenberg. An der offenstehenden Kellertür sowie am Schließblech konnten Beschädigungen festgestellt werden. Ob etwas entwendet wurde, ist zum jetzigen Zeitpunkt nicht bekannt.

Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt geben können, werden gebeten sich telefonisch mit der Polizeiwache Schmallenberg unter der Telefonnummer 02974/90200 in Verbindung zu setzen.

Olsberg

Zwischen dem 06.06.2026 14:00 Uhr und dem 29.06.2026 17:00 Uhr wurde ein E-Bike aus einem verschlossenen Kellerraum eines Mehrfamilienhauses in der Hauptstraße in Olsberg entwendet. Weder an der Haupteingangstür noch an der Kellertür konnten Einbruchsspuren festgestellt werden.

Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt geben können, werden gebeten sich telefonisch mit der Polizeiwache Brilon unter der Telefonnummer 02961/9020-3311 in Verbindung zu setzen.

Winterberg

Im Zeitraum vom 26.06.2026 15:00 Uhr bis zum 29.06.2026 10:00 Uhr wurde ein Container auf einem Firmengelände in der Straße Lamfert in Winterberg aufgebrochen. Der Container war mit einem Vorhängeschloss gesichert, welches zerstört vor dem Container lag. Ob die bislang unbekannten Täter Objekte aus dem Container entwendet haben, ist zum jetzigen Zeitpunkt unklar.

Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt geben können, werden gebeten sich telefonisch mit der Polizeiwache Winterberg unter der Telefonnummer 02981/90200 in Verbindung zu setzen.

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