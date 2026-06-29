Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Gefährliche Körperverletzung in Sundern-Hachen

Sundern (ots)

Am Freitag, den 26.06.2026, um 22:55 Uhr, erhielt die Polizeiwache Sundern Kenntnis von einer gefährlichen Körperverletzung vor einer städtischen Unterkunft in der Hochstraße in Sundern-Hachen. Ein 31-jähriger deutscher Bewohner der Unterkunft geriet mit einer bislang unbekannten Person in Streitigkeiten. Erkenntnisse zu den Hintergründen der Streitigkeiten liegen derzeit nicht vor. Im weiteren Verlauf schlug der unbekannte Täter den 31-Jährigen mit einem Besenstiel und flüchtete daraufhin in unbekannte Richtung vom Tatort. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell