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Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Einbrüche im HSK

Hochsauerlandkreis (ots)

Arnsberg

Am 27.06.2026 gegen 01:00 Uhr verschafften sich zwei bislang unbekannte augenscheinlich männliche Täter Zugang zu einer Musikschule in der Vinckestraße in Arnsberg. Eine Zeugin beobachtete die Täter im Hinterhof des Gebäudes und verständigte die Polizei. Wenig später flüchteten die Täter mit einem weißen Transporter. Nach derzeitigem Erkenntnisstand wurde nichts entwendet.

Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt geben können werden gebeten, sich telefonisch bei der Polizeiwache Arnsberg unter der Telefonnummer 02932/90200 zu melden.

Winterberg

Im Zeitraum vom 25.06.2026 13:00 Uhr bis zum 26.06.2026 08:00 Uhr kam es zu einem versuchten Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Bergfreiheit in Winterberg-Silbach. An der Hauseingangstür konnten Hebelspuren festgestellt werden, ein Öffnen der Tür war jedoch nicht möglich, da sie noch verriegelt war. Die Täter haben das Einfamilienhaus augenscheinlich nicht betreten.

Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt geben können werden gebeten, sich telefonisch bei der Polizeiwache Winterberg unter der Telefonnummer 02981/90200 zu melden.

Meschede

Zwischen dem 24.06.2026 21:00 Uhr und dem 26.06.2026 13:30 Uhr versuchten bislang unbekannte Täter in das Lehrschwimmbad in der Straße Im Ohl in Meschede-Freienohl einzubrechen. An der Hintertür des Gebäudes konnten Hebelspuren festgestellt werden. Außerdem war der Türrahmen verbogen. Entwendet wurde nach aktuellem Kenntnisstand nichts.

Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt geben können werden gebeten, sich telefonisch bei der Polizeiwache Meschede unter der Telefonnummer 0291/90200 zu melden.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Carolin Krick
Telefon: 0291-9020-1142
E-Mail: Pressestelle.Hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de
https://hochsauerlandkreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell

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