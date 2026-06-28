POL-HSK: schwerverletzter Fahrradfahrer im Bikepark

Brilon (ots) - Am 27.06.2026, gegen 11:08 Uhr, fuhr ein 34jähriger Briloner auf einem Parkplatz an der Bahnhofstraße mit seinem Audi rückwärts aus einer Parklücke. Dabei stieß er leicht gegen den Rollstuhl einer 84jährigen Frau aus Brilon, die langsam den Parkplatz querte. Der Mann entfernte sich anschließend, ohne sich um die Frau zu kümmern. Ein aufmerksamer ...

mehr