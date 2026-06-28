Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Verkehrsunfall mit Personenschaden - Fahrer geflüchtet

Brilon (ots)

Am 27.06.2026, gegen 11:08 Uhr, fuhr ein 34jähriger Briloner auf einem Parkplatz an der Bahnhofstraße mit seinem Audi rückwärts aus einer Parklücke. Dabei stieß er leicht gegen den Rollstuhl einer 84jährigen Frau aus Brilon, die langsam den Parkplatz querte. Der Mann entfernte sich anschließend, ohne sich um die Frau zu kümmern. Ein aufmerksamer Zeuge hatte den Vorfall beobachtet und die Polizei informiert. Polizeibeamte trafen den Audifahrer an seiner Wohnanschrift an. Hier ergaben sich Hinweise auf einen möglichen Drogenkonsum des Mannes. Es wurde eine Blutprobenentnahme angeordnet. Die Beamten stellten zudem den Führerschein des Autofahrers sicher. Die ältere Dame wurde bei dem Zusammenstoß glücklicherweise nur leicht verletzt.

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