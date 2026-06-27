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Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: betrunkener Radfahrer gestürzt

Meschede (ots)

Am 27.06.2026, gegen 01:30 Uhr, befuhr ein 22jähriger Mescheder mit einem Pedelec die Waldstraße. In einer Rechtskurve der abschüssigen Strecke verlor er aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrrad und stürzte. Er wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Bei der Unfallaufnahme stellten die eingesetzten Polizeibeamten deutlichen Alkoholgeruch in seiner Atemluft fest. Es wurde die Entnahme einer Blutprobe angeordnet.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Leitstelle
Telefon: 0291-9020-3110
Fax: 0291-9020-3119
E-Mail: leitstelle.hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de
https://hochsauerlandkreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell

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