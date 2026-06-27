POL-HSK: schwerverletzter Fahrradfahrer im Bikepark

Arnsberg (ots) - Am gestrigen Mittag um 12:00 Uhr befuhr ein 84-jähriger Mann aus Arnsberg die Straße Auf der Alm in Fahrtrichtung Ringstraße. Nach derzeitigen Erkenntnissen touchierte er beim Vorbeifahren aus bislang ungeklärter Ursache ein am rechten Fahrbahnrand geparktes Fahrzeug. Der Mann fuhr zunächst nach Hause und verständigte im Anschluss die Polizei. Derzeit liegen keine näheren Hinweise zu dem geparkten ...

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