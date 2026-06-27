Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
POL-HSK: schwerverletzter Fahrradfahrer im Bikepark
Winterberg (ots)
Am 26.06.2026, gegen 17:35 Uhr, stützte ein 53jähriger Mountainbiker aus Belgien aus bislang ungeklärter Ursache im Bereich der sogenannten Kyrillstrecke. Er verletzte sich dabei so schwer, dass er mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen wurde. Aufgrund der schwere der Verletzungen war auch Verkehrsunfallaufnahmeteam der Polizei eingesetzt.
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