PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: schwerverletzter Fahrradfahrer im Bikepark

Winterberg (ots)

Am 26.06.2026, gegen 17:35 Uhr, stützte ein 53jähriger Mountainbiker aus Belgien aus bislang ungeklärter Ursache im Bereich der sogenannten Kyrillstrecke. Er verletzte sich dabei so schwer, dass er mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen wurde. Aufgrund der schwere der Verletzungen war auch Verkehrsunfallaufnahmeteam der Polizei eingesetzt.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Leitstelle
Telefon: 0291-9020-3110
Fax: 0291-9020-3119
E-Mail: leitstelle.hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de
https://hochsauerlandkreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Alle Meldungen Alle
  • 26.06.2026 – 13:42

    POL-HSK: Verkehrsunfall in Alt-Arnsberg

    Arnsberg (ots) - Am gestrigen Mittag um 12:00 Uhr befuhr ein 84-jähriger Mann aus Arnsberg die Straße Auf der Alm in Fahrtrichtung Ringstraße. Nach derzeitigen Erkenntnissen touchierte er beim Vorbeifahren aus bislang ungeklärter Ursache ein am rechten Fahrbahnrand geparktes Fahrzeug. Der Mann fuhr zunächst nach Hause und verständigte im Anschluss die Polizei. Derzeit liegen keine näheren Hinweise zu dem geparkten ...

    mehr
  • 26.06.2026 – 08:18

    POL-HSK: Verkehrsunfall mit Personenschaden - Fahrer geflüchtet

    Schmallenberg (ots) - Am gestrigen Nachmittag um 17:20 Uhr kam es in der Oststraße in Schmallenberg zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden und anschließender Flucht. Ein 7-jähriger Junge und seine Mutter befuhren jeweils mit ihrem Fahrrad die Oststraße in Fahrtrichtung Bahnhofstraße. Die Mutter befuhr die Straße und der 7-jährige Junge den parallel ...

    mehr
  • 26.06.2026 – 08:17

    POL-HSK: Schwerer Verkehrsunfall in Olsberg

    Olsberg (ots) - Am gestrigen Vormittag um 11:45 Uhr kam es auf der B480 zwischen Olsberg-Wiemeringhausen und Winterberg-Niedersfeld zu einem schweren Verkehrsunfall. Eine 59-jährige Frau aus Leipzig befuhr mit ihrem Pedelec die Straße aus Niedersfeld kommend in Fahrtrichtung Wiemeringhausen. Aus bislang ungeklärter Ursache stürzte die Frau und verletzte sich lebensgefährlich. Ein Rettungshubschrauber flog die Frau in ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren