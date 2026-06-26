Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Verkehrsunfall in Alt-Arnsberg

Arnsberg (ots)

Am gestrigen Mittag um 12:00 Uhr befuhr ein 84-jähriger Mann aus Arnsberg die Straße Auf der Alm in Fahrtrichtung Ringstraße. Nach derzeitigen Erkenntnissen touchierte er beim Vorbeifahren aus bislang ungeklärter Ursache ein am rechten Fahrbahnrand geparktes Fahrzeug. Der Mann fuhr zunächst nach Hause und verständigte im Anschluss die Polizei. Derzeit liegen keine näheren Hinweise zu dem geparkten Fahrzeug vor. Darüber hinaus kann die genaue Unfallörtlichkeit nicht näher beschrieben werden. Nach Angaben des 84-jährigen Arnsbergers ereignete sich der Unfall an einer nicht näher bekannten Stelle in der Straße Auf der Alm- gegebenenfalls auf Höhe des dortigen Lehrschwimmbeckens. Daher bittet die Polizei den Halter des beschädigten Fahrzeugs oder Zeugen, die Hinweise geben können, sich telefonisch mit der Polizeiwache Arnsberg unter der Telefonnummer 02932- 90200 in Verbindung zu setzen.

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