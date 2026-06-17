Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: 10-jähriger Junge bei Verkehrsunfall verletzt

Arnsberg (ots)

Am gestrigen Morgen um 07:00 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden und anschließender Flucht in der Marktstraße in Arnsberg-Hüsten. Ein 10-jähriger Junge aus Hüsten befuhr mit seinem Fahrrad aus Hüsten kommend in Fahrtrichtung Neheim den Gehweg, der parallel zur Marktstraße verläuft. An der dortigen Fußgängerampel überquerte er die Fahrbahn. Zeitgleich befuhr ein graues Auto die Marktstraße aus Neheim kommend in Fahrtrichtung Hüsten. Aus bislang ungeklärter Ursache kam es zu einem Zusammenstoß zwischen dem Auto und dem 10-jährigen Fahrradfahrer. Der Junge stürzte infolge des Zusammenstoßes und verletzte sich leicht. Der bislang unbekannte Autofahrer hielt nicht an und entfernte sich unmittelbar nach dem Zusammenstoß in Fahrtrichtung Hüsten. Zu dem Unfallverursacher ist derzeit folgendes bekannt:

- Männlicher Fahrer

- Weibliche Beifahrerin

- Graue E-Auto aus dem HSK

- Totenköpfe auf den Radnaben

Ein Rettungswagen brachte den verletzten Jungen in ein örtliches Krankenhaus. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizeiwache Meschede unter der Telefonnummer 02932-90200 in Verbindung zu setzen.

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