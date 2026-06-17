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Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Minderjähriger Pedelec-Fahrer bei Verkehrsunfall verletzt

Sundern (ots)

Am gestrigen Dienstag, den 16.06.2026, kam es in Sundern gegen 17:00 Uhr an der Kreuzung Berliner Straße und Zum Alten Sundern zu einem Verkehrsunfall mit einem minderjährigen Pedelec-Fahrer. Der 14-jährige Radfahrer befuhr gemeinsam mit einem ebenfalls 14-jährigen Jungen die Berliner Straße in absteigende Richtung. Ein 23-jähriger Autofahrer befuhr die Berliner Straße in aufsteigende Richtung und beabsichtigte, nach links in die Straße Zum Alten Sundern einzubiegen. Im Kreuzungsbereich kam es dann zur Kollision zwischen dem Auto und einem der beiden Radfahrer. Der Autofahrer gab an, die Radfahrer weder vor noch während des Abbiegevorgangs gesehen zu haben. Der Junge kam zunächst auf der Windschutzscheibe des Fahrzeuges auf und fiel dann auf die Straße. Dabei erlitt er Verletzungen am Bein sowie eine Schürfwunde am Kopf. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein nah gelegenes Krankenhaus gebracht.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Carolin Krick
Telefon: 0291-9020-1142
E-Mail: Pressestelle.Hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de
https://hochsauerlandkreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell

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