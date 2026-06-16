Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Kleinbrand in der Nähe eines Blitzeranhängers in Meschede

Meschede (ots)

In der vergangenen Nacht um 04:42 Uhr erhielt die Polizeiwache Meschede Kenntnis von einem Kleinbrand im Bereich der Steinstraße/ Talsperrenstraße. Ein aufmerksamer Zeuge stellte den Brand fest und löschte diesen bereits mit eigenen Mitteln. Die eingesetzten Polizisten konnten vor Ort Reste von verbanntem Plastik sowie mehrere Scherben feststellen. Die Reste befanden sich wenige Meter vor einem Blitzeranhänger des Hochsauerlandkreises, der dort aktuell aufgestellt ist. Inwieweit ein Zusammenhang zu der Tat vom 13.06.2026 um 01:40 Uhr (näheres s. https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65847/6293591) besteht, ist derzeit Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizeiwache Meschede unter der Telefonnummer 0291- 90200 in Verbindung zu setzen.

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