PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Einbrüche in Eslohe und Neheim

Hochsauerlandkreis (ots)

Eslohe

In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es gegen 02:00 Uhr zu einem Einbruch in eine Schule in der Schulstraße in Eslohe. Bislang unbekannte Täter verschafften sich über ein Fenster gewaltsam Zutritt zu dem Technikraum der Schule. Der oder die Täter flüchteten daraufhin mit ihrem Diebesgut in unbekannte Richtung. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizeiwache Meschede unter der Telefonnummer 0291- 90200 in Verbindung zu setzen.

Neheim

In der Nacht von Montag auf Dienstag kam es gegen 03:00 Uhr zu einem versuchten Einbruch in einen Gebäudekomplex in der Danziger Straße in Neheim. Der Komplex verfügt über drei verschiedene Mehrfamilienhäuser. Bislang unbekannte Täter versuchten jeweils, sich über die Hauseingangstüren gewaltsam Zutritt zu verschaffen. Ein weiterer Versuch ereignete sich an einer Kellertür. Die Versuche verliefen allesamt ohne Erfolg. Nach derzeitigen Erkenntnissen konnte ein Zeuge wahrnehmen, wie ein Auto den Tatort im Anschluss mit erhöhter Geschwindigkeit verließ. Nähere Hinweise liegen hierzu derzeit nicht vor. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizeiwache Arnsberg unter der Telefonnummer 02932- 90200 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Maximilian Mertin
Telefon: 0291-9020-1141
E-Mail: Pressestelle.Hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de
https://hochsauerlandkreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Alle Meldungen Alle
  • 07.04.2026 – 13:05

    POL-HSK: Mehrere hundert Leitpfosten beschädigt

    Meschede (ots) - In der vergangenen Nacht wurden gegen 03:15 Uhr im gesamten Bereich der B55 zwischen Eslohe-Bremke und Meschede beschädigte Leitpfosten gemeldet. Die eingesetzten Polizisten konnten ca. 220 beschädigte bzw. zerstörte Leitpfosten sowie ca. sieben beschädigte Mülltonnen feststellen. Es besteht der Verdacht einer Verkehrsunfallflucht. Derzeit liegen keine näheren Hinweise auf einen Verursacher vor. Das ...

    mehr
  • 07.04.2026 – 11:10

    POL-HSK: Autofahrer nach Verkehrsunfall mit Personenschaden geflüchtet

    Arnsberg (ots) - Am Samstag, den 04.04.2026, um 12:25 Uhr, befuhr eine 33-jährige Frau aus Hüsten mit ihrem E-Scooter die Kleinbahnstraße aus Hüsten kommend in Richtung Bahnhof. Ein unbekannter Autofahrer überholte die Frau auf Höhe der Einmündung Eichendorffstraße. Aus bislang ungeklärter Ursache musste die E-Scooter-Fahrerin ausweichen. Hierbei kollidierte ...

    mehr
  • 07.04.2026 – 10:28

    POL-HSK: Einbrüche im HSK

    Hochsauerlandkreis (ots) - Meschede Am gestrigen Tag kam es im Zeitraum zwischen 17:30 Uhr und 23:15 Uhr zu einem Wohnungseinbruch in der Straße Zur Bergeshöhe in Meschede-Frenkhausen. Bislang unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam über die Eingangstür Zutritt zu dem Objekt. Der oder die Täter durchwühlten verschiedene Räume. Sie flüchteten mit der Tatbeute in unbekannte Richtung. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise geben ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren