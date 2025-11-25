PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Automaten-Kiosk in Brilon-Wald aufgebrochen

Brilon (ots)

Am 24.11.2025 um 05:40 Uhr erhielt die Polizei in Brilon Kenntnis über einen aufgebrochenen Automaten in Brilon-Wald. In der Straße Am Essigturm brachen bislang unbekannte Täter einen Automaten-Kiosk auf. Aus dem SB-Kiosk entwendeten der oder die Täter eine Kassenschublade. Eine Videoüberwachungsanlage ist vorhanden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich telefonisch bei der Polizeiwache in Brilon unter 02961-90200 zu melden.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Benedikt Teutenberg
Telefon: 0291-9020-1140
E-Mail: Benedikt.Teutenberg@polizei.nrw.de
https://hochsauerlandkreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Alle Meldungen Alle
  • 24.11.2025 – 09:50

    POL-HSK: Snackautomat in Brilon-Wald aufgebrochen

    Brilon (ots) - Am heutigen Morgen um 05:20 Uhr wurde in der Straße Am Essigturm in Brilon-Wald ein Aufbruch von einem Snackautomaten festgestellt. Bislang unbekannte Täter betraten den frei zugänglichen Selbstbedienungsbereich und verschafften sich gewaltsam Zugriff zu der Kassenschublade im Inneren des Automaten. Derzeit kann der Tatzeitraum nicht näher konkretisiert werden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen ...

    mehr
  • 24.11.2025 – 09:49

    POL-HSK: Gefährliche Körperverletzung auf Feier in der Schützenhalle Velmede-Bestwig

    Bestwig (ots) - In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es um 02:15 Uhr im Rahmen einer Feier in der Schützenhalle Velmede-Bestwig zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem 21-jährigen deutsch-türkischen Mann aus Bestwig und einem 27-jährigen deutschen Security-Mitarbeiter aus Meschede. Zunächst kam es zwischen dem 21-jährigen Mann und einer ...

    mehr
  • 24.11.2025 – 07:48

    POL-HSK: Einbruch in Mehrfamilienhaus in Bad Fredeburg

    Schmallenberg (ots) - Im Zeitraum vom 21.11.2025 um 12:00 Uhr bis zum 23.11.2025 um 15:00 Uhr brachen bislang unbekannte Täter in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Straße im Ohle ein. Der oder die Täter gelangten auf unbekannte Weise in das Gebäude und öffneten gewaltsam die Eingangstür einer Wohnung im 2. Obergeschoss. Aus der Wohnung wurde ein Mobiltelefon entwendet. Die Kriminalpolizei hat die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren