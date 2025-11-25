Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Automaten-Kiosk in Brilon-Wald aufgebrochen

Brilon (ots)

Am 24.11.2025 um 05:40 Uhr erhielt die Polizei in Brilon Kenntnis über einen aufgebrochenen Automaten in Brilon-Wald. In der Straße Am Essigturm brachen bislang unbekannte Täter einen Automaten-Kiosk auf. Aus dem SB-Kiosk entwendeten der oder die Täter eine Kassenschublade. Eine Videoüberwachungsanlage ist vorhanden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich telefonisch bei der Polizeiwache in Brilon unter 02961-90200 zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell