POL-HSK: Verkehrsunfall mit zwei Verletzten

Arnsberg, Meschede (ots) - Am Mittwochabend kam es zu zwei Bränden in Meschede und in Arnsberg. Gegen 21:00 Uhr standen in Meschede Brumlingsen zahlreiche Strohballen in Vollbrand. Gegen 23:00 Uhr brannten Strohballen in Arnsberg Herdringen. Die Feuerwehr war bei beiden Bränden mit zahlreichen Kräften im Einsatz. Bei beiden Bränden entstand erheblicher Sachschaden. Die Polizei hat einen Tatverdächtigen in Tatortnähe ...

