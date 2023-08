POL-HSK: Alkoholisiert und ohne Fahrerlaubnis - Zwei 17jährige bei Unfall leicht verletzt

Sundern (ots) - Bei einem Verkehrsunfall in der Nähe von Sundern-Altenhellefeld wurde gestern ein Kradfahrer schwer verletzt. Ein 57jähriger Mann aus Sundern befuhr mit seinem Auto die K6 in Richtung Westenfeld. Am Linneper Kreuz stieß er mit einem aus Richtung Linnepe kommenden Motorrad zusammen. Der 54jährige Motorradfahrer aus Arnsberg kam dabei zu Fall und wurde schwer verletzt. Er wurde durch einen ...

