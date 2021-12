Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Vermisster gefunden

Hochsauerlandkreis/Bestwig (ots)

Seit Samstag wurde der 34-Jährige Sutharsan aus Bestwig vermisst. Er wurde am gestrigen Abend gegen 22 Uhr am Bestwiger Bahnhof unverletzt gefunden. Er wurde für weitere Untersuchungen in eine Spezialklinik gebracht.

Vielen Dank für die Unterstützung.

