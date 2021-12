Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Unfall unter Alkoholeinfluss

Arnsberg (ots)

Am Donnerstag gegen 21:30 Uhr meldete ein Autofahrer einen Unfall im Begegnungsverkehr. Er beobachtete, wie ein 44-jähriger Arnsberger die Straße "Niedereimerfeld" in Richtung Arnsberg befuhr und ein entgegenkommendes Auto touchierte. Ohne eine Schadensregulierung einzuleiten, entfernte er sich vom Unfallort. Durch Zeugenaussagen konnte der flüchtige Fahrer im Sonnenweg angetroffen werden. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp 1,8 Promille. Dem Arnsberger wurde auf der Wache in Hüsten eine Blutprobe entnommen. Der Führerschein wurde sichergestellt und die Weiterfahrt untersagt.

