Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Tötlicher Verkehrsunfall

Winterberg Medebach (ots)

Mittwoch, 08.09.2021, 15.55 Uhr.

Zum Unfallzeitpunkt befuhr eine 55jährige Frau aus Medebach mit ihrem PKW die Landstraße 572 von Deifeld in Richtung Referinghausen. In einer Kurve kollidierte sie aus bisher ungeklärter Ursache mit einem entgegenkommenden 67jährigen Motorradfahrer aus Essen, welcher die Landstraße in entgegengesetzter Richtung befuhr. Der Motorradfahrer verstarb noch an der Unfallstelle.

Werth.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell