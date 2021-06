Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Verkehrsunfall mit Gabelstapler

Sundern (ots)

Am Freitag kam es in Sundern zu einem schweren Unfall mit einem Gabelstapler. Gegen 14:10 Uhr wurden die Rettungskräfte zur Illingheimer Straße alarmiert. Ein 52 jähriger Mann aus Sundern war mit einem Gabelstapler bei einer Kurvenfahrt umgestürzt und schwer verletzt worden. Ein Rettungshubschrauber flog den Verletzten in eine Spezialklinik. Am Unfallort ergaben sich Hinweise, dass das Unfallopfer unter Alkoholeinfluss stand. Nach bisherigen Erkenntnissen war an diesem Unfall keine weitere Person beteiligt. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern an. (MS)

