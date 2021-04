Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Eierwerfer in Eversberg

Meschede (ots)

Bei der Polizei in Meschede wurden diverse Sachbeschädigungen angezeigt. Unbekannte hatten am 8. März zwischen 20 Uhr und 0 Uhr rohe Eier an Häuser und Autos in Eversberg geworfen. Ein Zeuge beobachtete die Eierwerfer und sprach sie an. Noch bevor die Polizei eintraf, flüchteten die Täter mit einem schwarzen VW mit HSK-Kennzeichen. Bei dem Fahrer soll es sich um einen Mann im Alter zwischen 20 und 22 Jahren gehandelt haben. Er hat kurze braune Haare und spricht akzentfreies Deutsch. Zu der Person auf dem Beifahrersitz liegen keine weiteren Erkenntnisse vor.

Die Polizei bittet weitere Geschädigte sich mit der Polizei in Meschede unter der 0291 / 90 200 in Verbindung zu setzten. Zeugen werden ebenfalls gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell