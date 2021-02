Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Öffentlichkeitsfahndung: Paar klaut Unterwäsche

Marsberg (ots)

Am 22. August 2020 entwendete ein bislang unbekanntes Paar Unterwäsche aus einem Supermarkt an der Straße "An der Ziegelei". Es entstand ein hoher Beuteschaden. Die beiden Täter wurden von einer Überwachungskamera aufgezeichnet. Zur Täterfahndung wurde die Veröffentlichung der Bilder durch das Amtsgericht Arnsberg angeordnet. Die Bilder sowie der gesamte Sachverhalt sind unter folgendem Link erreichbar: https://polizei.nrw/fahndungen/unbekannte-tatverdaechtige/marsberg-ladendiebstahl

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell