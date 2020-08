Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Verkehrsunfall mit schwer verletzter Person

Meschede (ots)

Am Samstag, 11:40 Uhr, befuhr ein 28-jähriger Pkw-Fahrer aus Lippstadt die L915 von Remblinghausen in Richtung Herhagen. Auf gerade Strecke kam er aus noch nicht geklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr gegen einen Baum. Er musste durch die Feuerwehr gerettet werden und wurde mit einem Rettungshubschrauber schwer verletzt in eine Spezialklinik geflogen. Der Pkw wurde sichergestellt. Die Höhe des Sachschadens beträgt nach ersten Schätzungen ca. 8.500,- Euro. Die L915 musste für ca. 1 ½ Stunden gesperrt werden. (PK)

