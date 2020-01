Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Pedelec-Fahrer nach Unfall verstorben

Olsberg (ots)

Am 22. Januar kam ein 79-jähriger Pedelec-Fahrer aus Olsberg auf der Talstraße in Olsberg vermutlich durch Glätte zu Fall. Der Unfall ereignete sich gegen 15.30 Uhr. Der Mann wurde mit einer Kopf- und Beckenverletzung in ein Krankenhaus eingeliefert. Am 28. Januar erlag der 79-Jährige bedauerlicherweise seinen Verletzungen.

