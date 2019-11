Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Festnetzstörung bei der Polizei - Polizeiruf 110 funktioniert

Hochsauerlandkreis (ots)

Der Fehlerteufel hat sich in die Telefonanlage der Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis eingeschlichen. Momentan kann die Polizei im Hochsauerlandkreis keine außenstehenden Anrufe entgegennehmen. Ausgenommen von dieser Störung ist das Polizeigebäude in Meschede. Die Techniker sind bereits mit den Reparaturarbeiten beschäftigt. Die Dauer der Störung ist noch nicht bekannt! Es besteht die Möglichkeit über unsere Telefonvermittlung in Meschede mit den jeweiligen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern oder den zuständigen Polizeiwachen in Kontakt zu treten. Die Telefonnummer lautet: 0 291 - 90 200 WICHTIG: Die Störung betrifft nicht den Polizeiruf 110! Alle Notfälle und Einsätze werden entgegengenommen und bearbeitet!

