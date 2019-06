Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Motorradfahrer verstorben

Schmallenberg (ots)

Am 26. Mai um 17.50 Uhr stürzte ein 29-jähriger Motorradfahrer auf der Bundesstraße 236 zwischen Oberkirchen und dem Albrechtplatz. Mit einem Rettungshubschrauber wurde er in eine Unfallklinik geflogen. Leider verstarb der junge Mann aus Burbach am 12. Juni. Nach bisherigen Erkenntnissen verlor der Burbacher am Ende einer längeren Geraden die Kontrolle über sein Motorrad. Er stürzte und rutschte geradeaus in die Schutzplanke einer folgenden Linkskurve. Nach dem Aufprall rutschte er weiter und blieb einige Meter in einem angrenzenden Waldweg liegen. Trotz direkter Erste-Hilfe-Maßnahmen von Zeugen und dem Rettungsdienst erlag der Mann seinen schweren Verletzungen im Krankenhaus.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

Pressestelle

Holger Glaremin

Telefon: 0291/9020-1140

E-Mail: pressestelle.hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell