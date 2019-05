Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Einbrüche im HSK

Hochsauerlandkreis (ots)

Winterberg: Ein Schnellrestaurant auf der Straße "Am Hagenblech" war in der Nacht zum Montag das Ziel von Einbrechern. Zwischen 01.45 Uhr und 06.45 Uhr hebelten die Täter ein Fenster auf. Anschließend betraten sie das Restaurant. Nach ersten Erkenntnissen wurden jedoch keine Gegenstände entwendet. Zeugen setzen sich bitte mit der Polizei in Winterberg unter 0 29 81 - 90 200 in Verbindung.

Schmallenberg: Unbekannte Täter scheiterten beim Versuch in ein Bekleidungsgeschäft am "Wehrscheid" einzubrechen. Zwischen Freitag, 19 Uhr, und Samstag, 17 Uhr, gingen die Einbrecher die Hintertür des Ladens an. Diese hielt jedoch den Aufbruchsversuchen stand. Zeugen setzen sich bitte mit der Polizei in Schmallenberg unter 0 29 74 - 90 200 in Verbindung.

Schmallenberg: Auf einem Baustellengelände auf der Straße "Auf dem Aberg" schlugen Einbrecher am Wochenende zu. Zwischen Samstagmittag und Montagmorgen hebelten sie die Tür eines Bauwagens auf. Zudem warfen sie ein Fenster ein. Gegenstände wurden nicht entwendet. Hinweise nimmt die Polizei in Schmallenberg unter 0 29 74 - 90 200 entgegen.

Brilon: Vermutlich über den noch offenen Dachstuhl kletterten unbekannte Täter in einen Rohbaus am Steinweg. Zwischen Freitag, 16.15 Uhr, Montag, 07.15 Uhr, gelangten die Einbrecher in das Haus. Hier entwendeten sie Elektrowerkzeuge. Zeugen setzen sich bitte mit der Polizei in Brilon unter 02961 - 90 200 in Verbindung.

Brilon: Ein unbekannter Täter ließ sich vermutlich am Samstagnachmittag unbemerkt in ein Möbelgeschäft an der Oststraße einschließen. Anschließend entwendete er Bargeld und flüchtete durch einen Notausgang. Die Tat wurde am Montagmorgen bemerkt. Zeugen setzen sich bitte mit der Polizei in Brilon unter 02961 - 90 200 in Verbindung.

