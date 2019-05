Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Versuchtes Tötungsdelikt

Arnsberg (ots)

Am Samstag um 14:50 Uhr wurden die Beamten zu einer Auseinandersetzung in eine Obdachlosenunterkunft in der Straße "Hammerweide" gerufen.

Ein 50-jähriger Bewohner der Unterkunft saß mit zwei Nachbarn in einem Zimmer, als der Tatverdächtige in die Wohnung stürmte. Der 47-jährige Arnsberger versuchte dem 50-Jährigen mit einem Messer ins Gesicht zu stechen. Zeugen griffen ein und konnten den Mann abwehren. Nach der Auseinandersetzung verließ der Täter die Wohnung. Die Polizei nahm den Mann vor der Unterkunft widerstandslos fest. Derzeit sitzt er in Untersuchungshaft. Der 50-Jährige wurde bei dem Angriff leicht verletzt. Der Grund der Auseinandersetzung ist bislang noch unbekannt und Bestandteil der polizeilichen Ermittlungen.

