Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Einbruch in eine Konzerthalle

Olsberg (ots)

Am Samstag, in der Zeit von 00:30 Uhr 12:40 Uhr, drangen ein oder mehrere bislang unbekannte Täter in die Kur- und Konzerthalle ein. Dort sollte am Abend eine Musikveranstaltung stattfinden. Aus dem Innern wurden Geräte der Musikanlage im Wert von mehreren tausend Euro sowie ca. 80 Dosen mit Energiegetränken entwendet. Hinweise werden erbeten. (PK)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

Leitstelle

Telefon: 0291-9020-3110

Fax: 0291-9020-3119

E-Mail: leitstelle.hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell