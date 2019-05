POL-HSK: Vermisstenfahndung

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

Die Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis fahndet mit einem Lichtbild nach dem 47-jährigen Konstantin Lautenschläger. Der Sauerländer verließ am 09. Mai gegen 13 Uhr seine Wohnanschrift am Kirchweg in Brilon Wald. Trotz intensiver Ermittlungen und einer Suchaktion bei der auch Spürhunde eingesetzt wurden, bleibt der Mann seitdem verschwunden. Der Vermisste ist körperlich gehandicapt und orientierungslos. Beschreibung: 1,75 Meter groß, kurze braune Haare mit Ansatz einer Glatze, Bluejeans, schwarze Jacke, trägt auf der rechten Seite ein Glasauge Die beigefügte Aufnahme ist bereits älter und stammt aus dem Jahr 2011.

Wer hat Konstantin Lautenschläger gesehen? Wer kann Angaben über seinen Aufenthalt geben? Hinweise an die Polizei in Brilon unter der 0 29 61 - 90 200 oder den Polizeiruf 110.

