Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: 23 und 10

Olsberg (ots)

Unbekannte Täter rissen in der Nacht zum Montag 23 Leitpfosten auf der Kreisstraße 47 zwischen Elleringhausen und Bruchhausen aus der Verankerung. In Bruchhausen hoben sie zudem zehn Gullydeckel aus der Straße und legten diese auf der Fahrbahn ab. Eine Zeitungsbotin bemerkte gegen 02.30 Uhr die fehlenden Schachtdeckel und informierte die Polizei. Diese setzte die Abdeckungen wieder in ein. Ein Strafverfahren gegen unbekannt wurde eingeleitet. Zeugen setzen sich bitte mit der Polizei in Brilon unter 02961 - 90 200 in Verbindung.

