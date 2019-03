Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Vom eigenen Pkw mitgeschleift

Eslohe (ots)

In Ortsteil Cobbenrode kam es am Freitagnachmittag (22.03.2019, 15:20h) auf der Straße Im Hessenberg zu einem Verkehrsunfall mit einer verletzten Person. Ein 70jähriger Pkw-Fahrer hatte seinen Pkw an abschüssiger Stelle abgestellt und stieg aus. Plötzlich bemerkte der Mann, dass der Pkw ins Rollen kam. Beim Versuch den Wagen festzuhalten, stürzte der Mann und wurde etwa 25 Meter vom Pkw mitgeschleift. Der Pkw rollte gegen einen Zaun, riss diesen aus der Verankerung und kam erst durch einen Baumstumpf am Steilufer zum Sportplatz zum Stillstand. Der Fahrer wurde unter dem Pkw eingeklemmt. Er musste durch die Feuerwehr befreit werden. Glücklicherweise erlitt der Mann nur leichtere Verletzungen. (Kri)

