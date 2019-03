Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Zeugen gesucht

Winterberg/Marsberg/Arnsberg (ots)

Nach drei Unfällen sucht die Polizei nach Zeugen.

Am Mittwoch gegen 12:05 Uhr streifte ein bislang unbekanntes Auto einen geparkten PKW in der Poststraße in Winterberg gegenüber einer Apotheke. Ohne den Schaden zu melden, setzte der Unbekannte seine Fahrt fort. Laut Zeugen handelte es sich bei dem Auto um einen roten VW Scirocco mit niederländischem Kennzeichen.

Hinweise richten sie bitte an die Polizeiwache in Winterberg unter der 02981 / 90 200.

Am Montag bemerkte ein Zeuge in der Straße "Wulsenberg" in Marsberg einen geparkten weißen Transporter ähnlich eines Mercedes Sprinters. Um 20:13 Uhr hörte er einen Knall und sah, wie der Transporter wegfuhr. Bei der anschließenden Begehung der Straße fiel ihm ein beschädigtes Auto auf, welches zuvor vor dem Transporter geparkt war.

Hinweise richten Sie bitte an die Polizeiwache in Marsberg unter der 02992 / 90 200 3711.

Nach einem Unfall sucht die Polizei Zeugen zur Sachverhaltsklärung.

Am Mittwoch gegen 6 Uhr gab es einen Unfall auf der Kreuzung Stembergstraße/Lange Wende in Arnsberg. Eine 21-jährige Fahrerin befuhr mit ihrem Auto die Stembergstraße in Richtung Hüsten, als sie mit dem Auto eines 21-jährigen Mannes auf der Kreuzung zusammenstieß. Der Fahrer kam aus der Straße Lange Wende, um nach rechts abzubiegen.

Zeugen, die Hinweise zu dem genauen Unfallhergang und den Ampelzeichen zum Zeitpunkt des Unfalls machen können, wenden sich bitte an die Polizeiwache in Arnsberg unter der 02932 / 90 200.

