Hochsauerlandkreis (ots) - Marsberg: In der Nacht von Samstag auf Sonntag sind Unbekannte auf ein Firmengelände in Giershagen eingedrungen. Der oder die Täter sind trotz Zaun und verschlossenem Tor auf unbekannte Weise auf das Gelände gelangt. Diverse Teile der Traktoren, die sich auf dem Gelände der Firma befanden, wurden entwendet. Die Suche nach dem/den Tätern läuft. Hinweise richten Sie bitte an die Polizei in Marsberg unter 02992 /90200-3711.

Bestwig: Am Freitag zwischen 13:30 Uhr und 22:00 Uhr sind Unbekannte in die Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses in Velmede eingebrochen. Der oder die Täter haben die Terrassentür aufgehebelt und sich so Zutritt zur Wohnung verschafft. Nach Durchsuchen der einzelnen Räume nahmen der/die Täter diverse Gegenstände mit. Hinweise richten Sie bitte an die Polizei in Arnsberg unter 0291 / 90200.

Arnsberg: Am Sonntag zwischen 15 und 20 Uhr sind Unbekannte in ein Einfamilienhaus in Bergheim eingebrochen. Der oder die Täter sind auf eine Mülltonne geklettert und haben sich so Zugang zu dem Balkon im ersten Stock verschafft. Dort hebelten sie ein Fenster auf und kletterten in die Wohnung. Sämtliche Schubladen und Schränke im ganzen Haus wurden geöffnet und durchwühlt. Was genau gestohlen wurde ist noch unklar. Die Ermittlungen der Polizei dauern an. Hinweise richten Sie bitte an die Polizei in Arnsberg unter 02932/90 200.

