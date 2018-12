POL-HSK: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Brilon (ots) - Am frühen Samstagabend (01.12.2018, 18:00 h) kam es an der Einmündung Bahnhofstraße / Keffelker Straße zu einem Verkehrsunfall, mit drei Verletzten. Eine 27jährige Pkw-Fahrerin aus Langerwehe wollte mit ihrem Pkw an der Einmündung dem Straßenverlauf der Bahnhofstraße nach links folgen. Dabei beachtete sie den Vorrang eines entgegenkommenden 54jährigen Pkw-Fahrers aus Wittenbeck nicht und es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Im Pkw der Pkw-Fahrerin wurden zwei Mitfahrerinnen leicht verletzt. Eine dieser Verletzten wurde mit einem Krankenwagen in ein Krankenhaus gebracht. Die nicht mehr fahrbereiten Fahrzeuge wurden abgeschleppt. (Kri)

