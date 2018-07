POL-HSK: Spritztour mit Folgen

Me (ots) - Mit 71 km/h wurde am Freitagnachmittag ein 30-jähriger Mescheder auf seinem Kleinkraftrad in Berge gemessen. Die Beamten hielten den Mann daraufhin an. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass das Fahrzeug weder angemeldet noch versichert war, der Fahrer keine Fahrerlaubnis dafür hatte, dafür aber unter Drogeneinfluss stand. Eine Blutprobe, die Untersagung der Weiterfahrt und ein Anzeige waren die Konsequenzen dieser "Spritztour durchs Dorf", wie der Meschede seine Fahrt selbst bezeichnet hatte.

