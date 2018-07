POL-HSK: Leichtkraftradfahrer stürzte in Böschung

Olsberg (ots) - Ein 17jähriger Leichtkraftradfahrer befuhr am Samstag (07.07.2018, 14:20) die Straße "Am Medebach" im Ortsteil Bruchhausen. Nachdem er im geraden Straßenverlauf zunächst einen Pkw überholt hatte, verlor er in der sich anschließenden Kurve die Kontrolle und kam rechtsseitig von der Fahrbahn ab. Er stürzte eine etwa 1 Meter tiefe Böschung herunter und prallte dabei gegen einen Weidezaun. Durch den Sturz wurde er schwerverletzt und mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. (Kri)

