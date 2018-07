POL-HSK: Versuchter Wohnungseinbruch

Meschede-Eversberg (ots) - In der Zeit zwischen Montag, 02.07.2018, 00:00 Uhr und Freitag, 06.07.2018 11:30 Uhr versuchten unbekannte Täter, in ein Einfamilienhaus auf der Oststraße einzubrechen. Sie versuchten, die Hauseingangstür aufzuhebeln, was jedoch nicht gelang. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise bitte an die Polizei Meschede, Tel.: 0291-90200. (Ho)

