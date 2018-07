POL-HSK: Schwerer Verkehrsunfall in Voßwinkel

Arnsberg (ots) - Heute, gegen 18:20 Uhr, kam es auf der Voßwinkler Str. zwischen Wickede-Wimbern und Arnsberg-Voßwinkel zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 46-jähriger Mendener kam in einer leichten Biegung mit seinem Fahrzeug auf die Gegenfahrspur und kollidierte dort mit dem Fahrzeug einer 34-jährigen Arnsbergerin. Beide Fahrzeugführer sowie zwei 10-jährige Mädchen, die bei der Frau im Auto saßen, wurden schwer verletzt und mussten ins Krankenhaus verbracht werden. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden, der auf insgesamt ca. 60.000,-- EUR geschätzt wird. AS

