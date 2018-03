POL-HSK: Diebe flüchten

Arnsberg (ots) - Am Donnerstag um 05.40 Uhr sah ein Zeuge zwei Personen, die sich an einem abgestellten Auto an der Franziskusstraße zu schaffen machten. Als die beiden Täter den Zeugen bemerkten, flüchteten sie zu Fuß in Richtung Sportplatz. Die Täter hatten auf bislang unbekannte Art und Weise den Kofferraum des Pkw geöffnet. Gegenstände wurden nicht entwendet. Personenbeschreibung: Täter 1: stabile Statur; etwa 1,80 Meter groß; dunkel bekleidet Täter 2: normale Statur; ebenfalls etwa 1,80 Meter groß und dunkel gekleidet Hinweise nimmt die Polizei in Arnsberg unter 02932 - 90 200 entgegen.

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

Holger Glaremin

Telefon: 0291/9020-1140

E-Mail: pressestelle.hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de

