POL-HSK: Doppeltes Pech

Eslohe (ots) - Ein 19-jähriger Auszubildender aus Münster hatte gleich zweimal Pech. In der Zeit von Dienstag, 19.30 Uhr, bis Mittwoch, 15.30 Uhr, wurde sein Auto bei einer Unfallflucht und durch eine Sachbeschädigung beschädigt. Das Auto stand auf dem Schotterparkplatz an der Böttenbergstraße. Ein möglicherweise blaues Fahrzeug beschädigte das geparkte Auto vermutlich beim Ein- oder Ausparken. Des Weiteren wurde der Heckscheibenwischer in der Tatzeit abgebrochen. Hinweise nimmt die Polizei in Meschede unter 0291 - 90 200 entgegen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

Pressestelle

Holger Glaremin

Telefon: 0291/9020-1140

E-Mail: pressestelle.hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell