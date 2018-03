Hochsauerlandkreis (ots) - Winterberg: Vermutlich am vergangenen Wochenende brachen unbekannte Täter in ein Vereinsheim an der Straße "Am Postteich" ein. Die Täter hebelten eine Tür auf und durchsuchten das Gebäude. Nach ersten Erkenntnissen wurde jedoch nichts entwendet. Die genaue Tatzeit liegt zwischen dem 23. und 27. Februar. Zeugen setzen sich bitte mit der Polizei in Winterberg unter 02981 - 90 200 in Verbindung.

Eslohe: Am Freitag um 03:25 Uhr wurde die Polizei zu einem Einbruchalarm in eine Tankstelle an der Mindener Straße gerufen. Beim Eintreffen waren die Täter bereits geflüchtet. Nach ersten Ermittlungen schlugen die Einbrecher die Eingangstür ein. Als sie die Tankstelle betraten löste eine Nebelanlage aus, woraufhin die Täter flüchteten. Beute konnten die Täter nach bisherigen Erkenntnissen nicht machen. Nach der ersten Auswertung der Überwachungskamera handelt es sich bei den beiden Tätern um zwei Männer. Beschreibung: Täter 1: Sturmhaube; dunkle Daunenjacke, Bluejeans, Turnschuhe. Täter 2: Sturmhaube, dunkle Jacke, Jeans Die beiden Einbrecher flüchteten mit einem weißen Nissan Note mit Olper Kennzeichen. Das Fahrzeug wurde am 27. Februar in Kirchhundem entwendet. Eine direkt eingeleitete Fahndung verlief ohne Erfolg. Hinweise nimmt die Polizei in Meschede unter 0291 - 90 200 entgegen.

