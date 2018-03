Hochsauerlandkreis (ots) - Arnsberg: Wie bereits berichtete wurde zwischen Montag und Dienstag in ein Einfamilienhaus im Binnerfeld eingebrochen. Am Mittwochmorgen wurde der Polizei ein weiterer Einbruch gemeldet. Einbrecher hatten die Terrassentür eines leerstehenden Einfamilienhauses in der Blumenstraße aufgehebelt. Im Gebäude durchsuchten sie mehrere Zimmer. Angaben zum Diebesgut können bislang nicht gemacht werden. Die Tatzeit liegt zwischen Montag, 15 Uhr und Mittwoch, 10 Uhr. Es ist davon auszugehen, dass die beiden Einbrüche durch dieselben Täter begangen wurden. Zeugen setzen sich bitte mit der Polizei in Arnsberg unter 02932 - 90 200 in Verbindung.

