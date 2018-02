POL-HSK: Betrüger unterwegs

Brilon (ots) - Zu insgesamt vier gemeldeten Fällen von Betrugsversuchen kam es am Dienstag in Brilon. In diesen Fällen wurden vorwiegend ältere Mitbürger unter dem Vorwand angerufen, dass nahe Verwandte in eine finanzielle Notlage geraten sind. Glücklicherweise entstand niemand ein Schaden und die Betroffenen reagierten richtig und beendeten das Gespräch. Trickbetrüger schrecken vor nichts zurück. Immer wieder warnt die Polizei vor solchen Betrügern, die es gerade auf ältere Mitbürgerinnen und Mitbürger abgesehen haben und sich immer wieder neue Tatbegehungsweisen einfallen lassen, um ihr Opfer zu täuschen. Nachdem wir hier im Hochsauerlandkreis eine Welle von "falschen Polizisten" hatten, schlagen die Betrüger nun mit dem "Enkeltrick" in unserem Kreis auf. Wir bitten alle Mitbürgerinnen und Mitbürger um Mithilfe. Verbreiten Sie solche Informationen über Betrüger in ihren Familien- und Freundeskreisen. Informieren Sie sich gegenseitig. Die Polizei rät: - Hinterfragen Sie den Anrufer. Handelt es sich wirklich um einen Verwandten? - Vereinbaren sie bei Zweifeln einen Rückruf. - Setzen Sie andere nahe Angehörige in Kenntnis. - Lassen Sie sich nicht durch nettes Auftreten oder freundliche Gesprächsführung blenden - bleiben Sie misstrauisch. - Vermeiden Sie in jedem Fall übereilte finanzielle Aktionen. - Scheuen Sie sich nicht, die Polizei zu benachrichtigen.

Hinweise und Tipps zur Kriminalitätsvorbeugung gibt das Kommissariat Vorbeugung in Meschede, Tel.: 0291 / 908770.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

Pressestelle

Sebastian Held

Telefon: 0291 / 90 20 - 10 12

E-Mail: pressestelle.hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell