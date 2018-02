Hochsauerlandkreis (ots) - Olsberg:

Unbekannte Täter entwendeten in einem Altenheim in der Hauptstraße zunächst Schlüssel, um später in die Wohnung einer 87-jährigen Frau aus Olsberg zu gelangen. Die Wohnung in der Kolpingstraße wurde durchsucht und diverse Gegenstände entwendet. Täterhinweise liegen nicht vor. Der Tatzeitraum für den Schlüsseldiebstahl liegt zwischen Freitag und Montag. Für den Einbruch bei der Frau aus Olsberg liegt er am Samstag zwischen 18.30 Uhr und 19.45 Uhr. Hinweise richten sie bitte an die Polizeiwache in Brilon unter 02961 /90 200.

Meschede:

In Stockhausen An der Höh versuchten Täter in eine Waldhütte einzusteigen. Die Hütte wurde hierbei beschädigt. Der Tatzeitraum liegt zwischen Samstag und Dienstag. Hinweise richten sie bitte an die Polizeiwache in Meschede unter der 0291 / 90 200.

Arnsberg:

Im Binnerfeld drangen Täter in ein freistehendes Einfamilienhaus ein. Zwischen Montag, 15.00 und Dienstag, 15.00 Uhr gelang es den Tätern über ein Küchenfenster in das Haus einzubrechen. Hier entwendeten sie diverse Gegenstände. Hinweise richten sie bitte an die Polizeiwache in Arnsberg unter der 02932 / 90 200.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

Pressestelle

Sebastian Held

Telefon: 0291 / 90 20 - 10 12

E-Mail: pressestelle.hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell