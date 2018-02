POL-HSK: Brauner Wagen gesucht

Sundern (ots) - Zwischen Langscheid und Amecke kam es in einer Linkskurve am Dienstag gegen 12:30 Uhr zu einem Unfall. Zwei Autos haben sich hier mit den Spiegeln berührt. Gesucht wird ein brauner Wagen, ähnlichen einem VW Sharan, der an diesem Unfall beteiligt war. Hinweise richten sie bitte an die Polizeiwache in Sundern unter der 02933 / 90 200.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

Pressestelle

Sebastian Held

Telefon: 0291 / 90 20 - 10 12

E-Mail: pressestelle.hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell