POL-HSK: Wer vermisst einen roten Rasenmäher?

Arnsberg (ots) - Nach mehreren Einbrüchen am Wochenende in Hüsten im Bereich der Bahnhofsstraße wurde jetzt ein roter Rasenmäher in diesem Bereich gefunden. Dieser stand vor einer Hauseinfahrt. Dem Haus konnte der Mäher aber nicht zugeordnet werden. Er könnte Teil des Diebesgutes gewesen sein, welcher aus den umliegenden Einbrüchen stammt.

Wer vermisst einen roten Rasenmäher?

Hinweise richten sie bitte an die Polizeiwache in Arnsberg unter der 02932 / 90 200.

