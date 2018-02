Hochsauerlandkreis (ots) - Arnsberg:

In eine Kapelle Am Weidenberg wurde zwischen dem 01. November 2017 und dem 24. Februar 2018 versucht einzubrechen. Täterhinweise liegen nicht vor. Hinweise richten sie bitte an die Polizeiwache in Arnsberg unter der 02932 / 90 200.

Winterberg:

An einem Parkplatz Am Waltenberg wurde versucht ein Parkautomat aufzubrechen. Der Tatzeitraum liegt am Montagmorgen zwischen 03.00 und 03.10 Uhr. Hinweise richten sie bitte an die Polizeiwache in Winterberg unter der 02981 / 90 200.

Marsberg:

In Helminghausen Am See wurde ein Zigarettenautomat aufgehebelt und der Inhalt entwendet. Der Tatzeitraum erstreckt sich über mehrere Monate. Hinweise richten Sie bitte an die Polizeiwache in Marsberg unter der 02992 / 90 200 3711.

